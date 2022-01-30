Сніг та ожеледиця: якою буде погода на Кіровоградщині в останній день січня

31 січня на території Кіровоградської області синоптики прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва.
Нічна температура на початку тижня знизиться до 1 градусу морозу, денна – становитиме 1 градус тепла. Вдень 31 січня очікують мокрий сніг та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
На дорогах ожеледиця.
Читайте також
- На Кіровоградщині за минулу добу не зафіксували смертей від коронавірусу.
- Чому на честь вчителя з Кіровоградщини Василя Сухомлинського в Україні називають вулиці.
- У небі над Кропивницьким з'явився паргелій. Що це таке.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм