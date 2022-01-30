Сніг та ожеледиця: якою буде погода на Кіровоградщині в останній день січня

31 січня на території Кіровоградської області синоптики прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва.

Нічна температура на початку тижня знизиться до 1 градусу морозу, денна – становитиме 1 градус тепла. Вдень 31 січня очікують мокрий сніг та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

На дорогах ожеледиця.

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