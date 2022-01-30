На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 1 096 людей

На Прикарпатті упродовж 29 січня проти COVID-19 медики щепили 1 096 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 556 прикарпатців, другою — 453, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою медики щепили 437 334 жителів, другою дозою вакцинувалися 401 760 людей, додатковою — 174.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 87 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 4 002 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 221 дитину та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 687.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 29,32% жителів області, однією дозою — 31,92%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,5% тих, хто отримав першу дозу, та 44,6% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,2%, другою дозою — 22%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,3% — другою) і CoronaVac (23,2% і 23,2% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 67,8%.

90,7% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.

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