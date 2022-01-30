Понад 40 спецмашин працює на дорогах Черкащини через складні погодні умови

Через погіршення погодних умов на Черкащині (інтенсивний снігопад та пориви вітру), на дорогах Черкащини працює понад 40 одиниць спецтехніки. Про це повідомив речник Служби автодоріг області Юрій Дубрава.

Зі слів речника, спецтехніка чистить дороги від снігу і оброблює протиожеледними матеріалами. В першу чергу, обробляють дороги з найбільшою завантаженістю.

Також Юрій Дубрава додав, що працівники служби автодоріг просять поступатися дорогою снігоприбиральній техніці та повідомляти про місця ускладненого проїзду за телефонами служби: +380472317819, +380678093117.

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