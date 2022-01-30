Пожежа на Тернопільщині: горіли 700 тюків соломи

У селі Воля Чорнокінецька на території колишнього току виникла пожежа піднавісу із соломою. Про це Суспільному повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, пожежа виникла вчора, 29 січня, о 18:18. Вогонь знищив дерев’яний піднавіс на площі – 400 м. кв. та 700 тюків соломи.

Фото:ДСНС області Горіли 700 тюків соломи

Під час гасіння пожежі пожежники врятували три складських приміщення, 200 м. кв. дерев’яний піднавіс, 200 тюків соломи та 30 т. сої. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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