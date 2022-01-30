На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже 1000 людей

29 січня в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 889 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 666.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 730 людей:

Pfizer-BioNTech – 246 людей,

CoronaVac – 77,

Moderna –4,

Другою дозою імунізували 601 людину:

Pfizer-BioNTech – 219 людей,

CoronaVac – 65,

Moderna – 43,

AstraZeneca – 11,

Бустерною дозою імунізували 398 людей:

Pfizer-BioNTech –201 людину,

Moderna – 23.

Станом на 29 січня в області першою дозою щепили 292 455 людей, що складає 33,10% населення області. Другою дозою імунізували 279 067 людей, додатковою – 81, бустерною – 5 325.

Що відомо

Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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