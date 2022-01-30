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На Закарпатті судитимуть чоловіка, у якого вилучили понад 40 кг канабісу
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, у якого вилучили понад 40 кг канабісу

Олександр Бодня
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, у якого вилучили понад 40 кг канабісу Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Жителя села Великі Береги, Берегівського району, судитимуть за незаконне вирощування конопель та виготовлення наркотичних засобів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. Відповідний обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду.

У відомстві повідомили, що чоловік виростив понад сотню кущів конопель у лісовому масиві поблизу свого села.

"Він доглядав за рослинами: полов, обкопував і поливав. Далі — відокремлював та подрібнював листя і суцвіття, готуючи "товар" до збуту", — йдеться у повідомленні прокуратури.

У жовтні 2021 року поліцейські вилучили у чоловіка 41 кг канабісу. У повідомленні обласної прокуратури зазначили, що чоловік зберігав мішки з наркотиками неподалік плантації та у своєму помешканні.

За незаконний посів та вирощування конопель чоловіку може загрожувати до семи років позбавлення волі (ч.2 ст.310 ККУ). За незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів — позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна (ч.3 ст.307 ККУ).

У повідомленні на сайті прокуратури повідомили, що правоохоронці шукають спільників закарпатця у межах іншого кримінального провадження.

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