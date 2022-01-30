У Карпатах — погіршення погодних умов. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Станом на 30 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно. Видимість — до 20 м. Вітер західний, пориви — до 17 м/с, температура повітря — 10°C морозу.
"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", — йдеться у дописі.
Через снігопади та хуртовини 30 січня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека третього рівня. Така ситуація спостерігатиметься у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.
У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.
Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок "Порятунок у горах".
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