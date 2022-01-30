На Херсонщині поліція розшукує двох підлітків, які пішли з дому

Херсонське районне управління поліції встановлює місцеперебування 14-річного Владислава Іванова, який пішов з дому в ніч на 27 січня, та 15-річного Володимира Міхеля, який покинув дім 29 січня.

Як розповів Суспільному т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Андрій Кований, хлопці товаришують та можуть перебувати у селищі Залізний Порт.

Прикмети Владислава: на вигляд 14-15 років, худорлявої тілобудови, волосся темне. Був одягнений: в червону куртку, червоний светр, чорні штани з написом "Adidas" та чорні кросівки.

Прикмети Володимира: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см, середньої тілобудови, очі зелені, волосся коротке, руде. Особливі прикмети: має татуювання на лівому зап’ясті у вигляді троянди. Був одягнений: синьо-жовту зимову куртку, червону кофту з капюшоном темні спортивні штани, жовті кросівки.

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