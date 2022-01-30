На Херсонщині поліція розшукала двох підлітків, які пішли з дому

На Херсонщині поліція розшукала 14-річного Владислава Іванова, який пішов з дому в ніч на 27 січня, та 15-річного Володимира Міхеля, який покинув дім 29 січня.

Як розповів Суспільному т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Андрій Кований, хлопці товаришують та могли перебувати у селищі Залізний Порт.

30 січня двох підлітків розшукали поліцейські у Залізному Порту, з ними все добре. Як повідомили правоохоронці, вони поїхали до селища у пошуках роботи.

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