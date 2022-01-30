У суботу, 29 січня, у Львові на вулиці Хорватській, 3 виникла пожежа у чотириповерховому будинку. Звідти евакуювали 20 людей. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа трапилася ввечері. Горіла квартира на другому поверсі. Про займання рятувальників повідомили о 20:15.

ГУ ДСНС у Львівській області У Львові горів житловий будинок: рятувальники евакуювали 20 людей

На момент прибуття спецслужби із квартири ішов дим. Рятувальники почали евакуювати людей. Відтак, вивели на вулицю 13 мешканців та врятували ще 7 людей, з них четверо — діти.

Пожежу загасили о 20:46. На місці працювали 18 рятувальників та 4 спецмашини. Причину пожежі встановлюють.

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