COVID-19 на Вінниччині: 986 підтверджених випадків

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 986 випадках. Це на 114 менше, аніж напередодні. Одужали 232 людини. Летальних випадків медики зафіксували 4. Такі дані МОЗ України станом на ранок 30 січня.

Від початку пандемії коронавірусну хворобу підтвердили у 130 227 мешканців області. З них одужали 111 307 вінничан. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 3 345 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 270 вінничан (всього 593 157людей). Другою дозою імунізувалися 193 мешканці області (всього 557 953). Бустерною дозою вакцинувалися 296 людей (всього 14 225 ), а додатковою всього 189 вінничан.

Станом на ранок 30 січня в Україні підтвердили 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, COVID-19 виявили у 3 378 дітей та 444 медпрацівників. Найбільше випадків захворювання виявили у Львівській (3 043 за добу), Житомирській (2 013 випадків) та Хмельницькій (1 883 випадки) областях.

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