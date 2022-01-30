За добу на Миколаївщині підтвердили 486 нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби 29 січня на території Миколаївської області зареєстрували 486 нових випадків COVID-19. Це на 200 випадків менше ніж виявили напередодні.

Такі дані наводить Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 220, у Первомайську ― 78, в Очакові ― 61, в Южноукраїнську ― 24, у Вознесенську ― 23. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 80 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 121 823 людини.

Протягом минулої доби одужали 154 людини. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 113 913 людей.

Протягом доби 29 січня медики зареєстрували вісім летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби. Всього від наслідків COVID-19 на Миколаївщині померли 3 392 людини.

Станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 562 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 23,81 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1 175 нових випадків коронавірусної хвороби, смертей від наслідків захворювання на COVID-19 не фіксували. У Херсонській області — 448 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.