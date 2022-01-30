На Івано-Франківщині медики виявили 1 664 нові випадки COVID-19

Впродовж 29 січня на Прикарпатті медики зафіксували 1 664 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 634 жителів Івано-Франківського, 365 — Калуського, 85 — Косівського, 309 — Коломийського, 260 — Надвірнянського та 11 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 160 731 прикарпатця.

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На Івано-Франківщині впродовж 29 січня медики зафіксували п'ять летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 248 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 347 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 126 431 житель області.

За добу 29 січня в Україні медики зафіксували 24 508 нових випадків коронавірусу. COVID-19 виявили у 3 378 дітей та 444 медпрацівників. Лідером за добовою кількістю хворих є Львівщина.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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