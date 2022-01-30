За минулу добу, 29 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 688 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 3 людей. Ще 268 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 255 444 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 235 520 мешканців області. Померли 9141 людина.

Що відомо

- Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 24508 нових випадків захворювання на коронавірус.

- Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

- Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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