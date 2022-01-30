Рівненські самбісти вибороли два срібла на змаганнях у Львові

Двоє спортсменів з Рівного вибороли дві срібні медалі у перший день змагань на чемпіонаті України серед молоді (18 і 20 років) зі спортивного та бойового самбо, що триває у Львові. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської міської ради.

Чемпіонат України серед молоді зі спортивного та бойового самбо триває у Львові з 27 по 30 січня. У змаганнях бере участь 261 спортсмен з усієї України, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Команду з Рівненщини представляють вихованка Обласної школи вищої спортивної майстерності Дарина Коба та вихованець ДЮСШ №5 міста Рівного Микола Симончук.

Фото: Рівненська міська рада На фото Дарина Коба

У перший день чемпіонату змагалися у спортивному самбо юнаки та дівчата віком 17-18 років. Срібною призеркою серед дівчат стала Дарина Коба. Вона виграла три сутички, втім у фіналі отримала травму ноги.

Фото: Рівненська міська рада На фото ліворуч – Микола Симончук

Микола Симончук виграв п'ять сутичок. Він переміг у сутичці за вихід до фіналу, втім у фіналі поступився і виборов срібну медаль чемпіонату України, – йдеться у повідомленні пресслужби Рівненської міськради.

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