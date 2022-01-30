БК “Рівне” спершу здолав, а потім програв БК “Хмельницький”

Чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне після першої вольової перемоги над БК “Хмельницький” у повторному матчі зазнала поразки. Ігри пройшли у рідних для рівнян стінах ДЮСШ №4.

Перший поєдинок у суботу, 29 січня, БК “Рівне” почав активно. Зрештою, увесь матч пройшов у напрузі майже до кінця ситуація залишалась “хиткою”. Однак, рівняни все ж втримали невелику перевагу і поєдинок закінчився з рахунком 73:69 на користь господарів.

Фото: Суспільне Рівне

Повторний матч вийшов не менш напруженим. Однак, вже у неділю баскетбольна вдача була на стороні БК “Хмельницький”: гості перемогли з рахунком 85:79.

Фото: Суспільне Рівне

Після цих ігор у турнірній таблиці Вищої ліги рівняни все ще випереджають команду з Хмельницького: клуби посідають друге і третє місця відповідно.

Фото: Суспільне Рівне

У наступні вихідні рівняни зіграють на виїзді проти команди з Луцька, а БК “Хмельницький” вдома прийматиме гостей з Івано-Франківська.

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