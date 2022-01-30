306 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

29 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 306 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 508 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 29 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 609 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили у таких районах:
- Гадяцький – 1708 (+3);
- Гадяч – 2569 (+31);
- Горішні Плавні – 7424 (+17);
- Диканський – 1932 (+28);
- Зіньківський – 3033 (+12);
- Котелевський – 2159 (+47);
- Кременчук – 19128 (+97);
- Лохвицький – 3788 (+15);
- Лубенський – 1840 (+2);
- Лубни – 6192 (+8);
- Оржицький – 1402 (+1);
- Пирятинський – 2636 (+1);
- Полтава – 51153 (+42);
- Полтавський – 7867 (+1);
- Семенівський – 1541 (+1).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 959 людей. Одужали за увесь час 139 942 людини, а летальних випадків — 3 954 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 063 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.