306 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

29 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 306 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 508 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 29 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 609 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

Гадяцький – 1708 (+3);

Гадяч – 2569 (+31);

Горішні Плавні – 7424 (+17);

Диканський – 1932 (+28);

Зіньківський – 3033 (+12);

Котелевський – 2159 (+47);

Кременчук – 19128 (+97);

Лохвицький – 3788 (+15);

Лубенський – 1840 (+2);

Лубни – 6192 (+8);

Оржицький – 1402 (+1);

Пирятинський – 2636 (+1);

Полтава – 51153 (+42);

Полтавський – 7867 (+1);

Семенівський – 1541 (+1).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 959 людей. Одужали за увесь час 139 942 людини, а летальних випадків — 3 954 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 063 жителі регіону.

Що відомо: