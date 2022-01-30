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306 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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306 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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306 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Pixabay

29 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 306 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 508 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 29 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 609 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

  • Гадяцький – 1708 (+3);
  • Гадяч – 2569 (+31);
  • Горішні Плавні – 7424 (+17);
  • Диканський – 1932 (+28);
  • Зіньківський – 3033 (+12);
  • Котелевський – 2159 (+47);
  • Кременчук – 19128 (+97);
  • Лохвицький – 3788 (+15);
  • Лубенський – 1840 (+2);
  • Лубни – 6192 (+8);
  • Оржицький – 1402 (+1);
  • Пирятинський – 2636 (+1);
  • Полтава – 51153 (+42);
  • Полтавський – 7867 (+1);
  • Семенівський – 1541 (+1).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 959 людей. Одужали за увесь час 139 942 людини, а летальних випадків — 3 954 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 063 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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