На Сумщині коронавірус за добу виявили у понад півтори тисячі людей

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1554 людей. Від ускладнень хвороби померла одна людина. Статистику оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я зранку 30 січня.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 17 287 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 151 183 людей, з яких 2983 людини померли. Одужання підтвердили у 130 913 жителів області.

Станом на 29 січня в області на 39.7% зайняті ліжка в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 35 людей, з них в Сумах - 30 людей.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу за добу отримали 206 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 441 877 людей. Другу дозу за добу отримали 171 людина. Загалом двома дозами вакцинувалися 422 251 людина. Бустерну дозу отримали загалом 10 541 людина.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Коли Сумщина може перейти до "червоної" карантинної зони, розповіли у обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.

зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон. Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.

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