На Сумщині коронавірус за добу виявили у понад півтори тисячі людей

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1554 людей. Від ускладнень хвороби померла одна людина. Статистику оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я зранку 30 січня.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 17 287 людей.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 151 183 людей, з яких 2983 людини померли. Одужання підтвердили у 130 913 жителів області.
Станом на 29 січня в області на 39.7% зайняті ліжка в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 35 людей, з них в Сумах - 30 людей.
За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу за добу отримали 206 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 441 877 людей. Другу дозу за добу отримали 171 людина. Загалом двома дозами вакцинувалися 422 251 людина. Бустерну дозу отримали загалом 10 541 людина.
Що відомо
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Коли Сумщина може перейти до "червоної" карантинної зони, розповіли у обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
- На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.
- Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.
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