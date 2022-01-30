COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 175 людей

За минулу добу 29 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 1 175 людей. Ніхто не помер та не одужав. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 043), далі йде Житомирська область (2 013). На третьому місці за кількістю хворих Хмельницька (1 883).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 260 169 громадян,

одужали 232 546 людей,

померли 5 713 хворих,

наразі хворіють 21 910 мешканців області.

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