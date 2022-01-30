На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 439 людей, померли 5 хворих

На Закарпатті упродовж 29 січня COVID-19 виявили у 439 людей. Одужали від хвороби 102 людей, померли 5 хворих. Дані повідомляють на сайті МОЗ України.

Загалом з початку пандемії в області захворіли 97 890 людей, одужали 86 141 пацієнт, померли від COVID-19 2553 людей.

Що відомо:

За останній тиждень кількість хворих на Закарпатті збільшилася на 87%.

За добу в Україні виявили 24,5 тисячі хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram