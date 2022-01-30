За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 127 осіб

1 127 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 465 людей, другою дозою – 412, бустерною дозою вакцинували 250 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 725 603 жителі.

В Україні 34 202 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, отримали додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом провели 30 279 598 щеплень.

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