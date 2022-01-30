На Черкащині за добу зареєстрували 541 новий випадок коронавірусу

На Черкащині за добу діагностували 541 новий випадок коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 30 січня в Україні зафіксували 24 508 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли двоє черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 137 825.

"На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 45 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 127 851", — додала медикиня.

За словами Лариси Кошової, із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 7 195 пацієнт.

За словами Лариси Кошової, загальна заповненість ліжок в області становить 26,3%.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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