Суд виніс вирок організатору переправлення нелегальних мігрантів на Закарпатті. Чоловіка відправили за ґрати на 5 років. Про це повідомляє Західне регіональне управління держприкордонслужби у Facebook.

"Влітку 2020-го на українсько-румунському кордоні опинилися четверо громадян Афганістану. Вони прибули в Україну у цілком законний спосіб. Погостювавши кілька днів у Києві, рушили до країн Євросоюзу. Нелегальних мігрантів затримали румунські й українські прикордонники", — йдеться у публікації. Пізніше прикордонники затримали двох афганців у Берегівському районі. У вересні 2021-го року організатору переправлення нелегальних мігрантів оголосили про підозру кримінальному провадженні.

Суд виніс вирок з іспитовим терміном у 3 роки, — повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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