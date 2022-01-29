У Польщі очікують до мільйона біженців з України у разі російського вторгнення

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік припустив, що у разі російського вторгнення в Україну на кордоні з Польщею можна очікувати до мільйона біженців.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", — сказав Вонсік.

Він наголосив, що Польща має бути готовою до найгіршого "чорного" сценарію, тому МВС країни вживає заходів, щоб забезпечити готовність країни до напливу "навіть мільйона людей". Віцеміністр уточнив, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування.

"Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти. Таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", — запевнив Вонсік.

Водночас він закликав не піддаватися паніці та висловив сподівання, що Росія не вдасться до рішучих дій до 24 зимових Олімпійських ігор, які триватимуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.

"У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", — сказав польський урядовець.

Що відомо

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.

20 січня у резиденції польського лідера "Вісла" відбулися переговори віч-на-віч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди щодо безпекової ситуації в регіоні.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"У нас вулицями їздять танки? Ні". Що сказав Зеленський іноземним журналістам

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

На розміщення сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень — Резніков

Рада звернулася по допомогу ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу