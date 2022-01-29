На Житомирщині за добу, 29 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 2013 жителів області. Померли шестеро людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 30 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 29 січня лабораторний центр провів 3343 дослідження на наявність захворювання – у 2013 жителів області підтвердили діагноз.
За кількістю нових виявлених випадків коронавірусу за добу, 29 січня, Житомирщина іде другою після Львівщини – там за добу підтвердили 3043 нові випадки коронавірусу.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще шестеро людей:
- у Бердичеві – 61-річний чоловік та 82-річна жінка;
- Житомирському районі – 82-річна жінка;
- у Любарському – 85-річна жінка;
- в Овруцькому – 80-річний чоловік;
- .у Ружинському – 74-річна жінка.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3355 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
29 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 310 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 157 457 жителів, 139 016 з яких вже одужали.
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