Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ігор Шинкарюк очолив обласну асоціацію жіночого футболу. За нього проголосували всі члени виконкому. Про це повідомили на сайті Закарпатської асоціації футболу.

"Комітет жіночого футболу в складі Закарпатської асоціації футболу працюватиме без змін", — зазначили на сайті.

"Це важлива, почесна й водночас відповідальна місія. Обсяг роботи, який очікує на нас, — колосальний", — написав на своїй сторінці у Facebook Ігор Шинкарюк.

Що відомо:

Ігор Шинкарюк працює заступником голови Закарпатської ОДА з січня 2021 року. Також він був на посаді з жовтня 2019-го до серпня 2020-го. На місцевих виборах 2020-го він балотувався до Ужгородської міськради від партії "Самопоміч" — депутатом не став.

Асоціацію жіночого футболу України (раніше — Федерація) створили у 1989 році. Наразі її очолює народний депутат від Закарпаття Валерій Лунченко.

Закарпаття на всеукраїнському рівні представляє команда обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву — СДЮСШОР Ужгород. У січні дівчата здобули срібні нагороди на турнірі в Угорщині.

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