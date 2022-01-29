До Дня пам'яті героїв Крут вулицями Чернівців пройшли смолоскипною ходою

У Чернівцях до Дня пам'яті героїв Крут пройшлися вулиця містами зі смолоскипами. На акцію вшанування зібралося понад сотня учасників.

Про це передає кореспондент Суспільного.

Сусіпльне Буковина До акції долучались всі охочі

До ходи долучилися молодіжні громадські організації. Учасники акції з прапорами та запаленими смолоскипами пройшлись містом, вигукуючи "Слава нації!", "Смерть ворогам!", "Україна понад усе!", "У нас єдина соборна Україна!".

Сусіпльне Буковина Люди принесли з собою плакати та прапори

Також учасники ходи несли банер із написом "Пам’ятай про великі дні наших визвольних змагань!".

Сусіпльне Буковина Під час акції виконали гімн

Хода тривала приблизно годину, йшли за маршрутом: Соборна площа – вулиця Героїв Майдану – Головна – Центральна площа – Руська – Садовського. Через ходу частково обмежили рух за цим маршрутом.

Що відомо

Бій під Крутами відбувся у 1918 році між українськими військовими курсантами та студентами й московсько-більшовицькими військами. З українського боку в бою під Крутами брали участь приблизно 600 бійців. У цьому зіткненні загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей. Українцям вдалося стримати наступ більшовиків на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір.

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