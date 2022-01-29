В Івано-Франківську майже 100 людей взяли участь у смолоскипній ході до 104 річниці бою під Крутами. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Хода розпочалася о 17:00 з Вічевого майдану. Люди запалювали смолоскипи та рушили із синьо-жовтими стягами вулицею Незалежності, Мельника до Меморіального скверу. У цей час поліцейські призупинили рух транспорту.

Фото: Суспільне Карпати Смолоскипна хода розпочалася о 17:00 годині з Вічевого майдану

Вперше на смолоскипну ходу разом з донькою прийшла іванофранківка Христина Тимошів.

Фото: Суспільне Карпати Христина Тимошів разом з донькою прийшла на смолоскипну ходу

"Саме до ходи ми долучилися вперше. Такі дати виховують патріотизм. Треба розповідати дітям, як колись було. І важливо, щоб ми не повторили такої трагедії у сьогоденні. Понад сто років тому у бою загинули майже діти. І в них можна повчитися сміливості захищати свою Батьківщину", — розповіла Христина Тимошів.

Фото: Суспільне Карпати Люди запалювали смолоскипи для ходи

Серед учасників заходу були й школярі. Вероніка Кофлюк навчається в Івано-Франківському ліцеї № 2. Дівчина каже, що прийшла сюди разом з друзями.

Фото: Суспільне Карпати Хода завершилася у Меморіальному сквері, де відбувся реквієм пам'яті

"Ми — український народ і маємо пам'ятати такі дати. Студенти під Крутами віддали найцінніше — своє життя — та відстояли Україну. Їхній приклад сьогодні для нас — актуальний, бо маємо війну в країні", — розповіла Вероніка Кофлюк.

Фото: Суспільне Карпати Панахида за загиблими героями у бою під Крутами

Смолоскипна хода завершилася у Меморіальному сквері, де розпочався реквієм пам'яті та панахида за загиблими героями у бою під Крутами.

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