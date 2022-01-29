Мокрий сніг та ожеледиця. Якою буде погода на Одещині у наступні дні

Завтра, 30 січня, по Одесі області синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Від 20:00 29 січня до 20:00 30 січня по Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень синоптики прогнозують мокрий сніг. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 1-3°С тепла.На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

З 31 січня на 1 лютого очікують мінливу хмарність без істотних опадів. Вдень 1 лютого невеликий дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, 31 січня місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

2-3 лютого прогнозують невеликі опади. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

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