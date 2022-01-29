28 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1085 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 910 випадків інфікування, з них 387 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 56, у Дністровському – 119.

Сусіпльне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 28 січня перебуває 968 людей. У 856 пацієнта підтверджений COVID-19, інші 112 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 138 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.

Сусіпльне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 28 січня в області першою дозою щепили 292 128 людей, що складає 32,47% населення області. Другою дозою імунізували 278 729 людини, додатковою – 81, бустерною – 5 101.

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