У Запоріжжі вшанували пам'ять Героїв Крут

Сьогодні 29 січня у Запоріжжі відбулася хода в пам'ять про Героїв Крут. О п'ятій вечора учасники акції зібралися на площі Маяковського.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За підрахунками Суспільного, для участі у смолоскипній ході сьогодні зібралися близько 250 людей. Вигукуючи патріотичні гасла вони пройшли колоною до Майдану Героїв.

Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі така акція відбувається щорічно із 2014 року.

Що відомо:

29 січня 2022 року вшановують 104-ту річницю від бою між українськими військовими курсантами та російськими військами на залізничній платформі в Крутах. Цього дня 1918 року понад 500 українських вояків і студентів з 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії. Бій продовжувався майже шість годин. Тоді загинули від 70 до 100 українців.

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