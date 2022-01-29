104 роки тому у бою під Крутами загинув прикарпатець Микола Корпан

29 січня минає 104 роки від бою під Крутами. Серед його учасників був уродженець Івано-Франківщини Микола Корпан. Про це у коментарі Суспільному розповів директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук.
Микола Корпан народився у селі Тяпче Долинської громади у 1897 році. У 21-річному віці він був учасником Студентського куреня і загинув у битві під Крутами. Миколу Корпана поховали разом із 18 побратимами на Аскольдовій могилі у Києві.
"Мені було важливо показати прикарпатцям, що серед юнаків, які вступили у бій з більшовиками під Крутами, був і прикарпатець. І хочу сказати, що для мене вчинок студентів є героїчним. Їм вдалося затримати ворога, а тим часом українській делегації укласти Берестейський мирний договірБрестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного союзу. Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року підписанням Брестського мирного договору, який означав міжнародне визнання незалежності УНР.. Саме він врятував молоду українську державність", — розповів Ярослав Коретчук.
З його слів, трагедія полягає й у тому, що 27 бійців потрапили у полон, де їх катували, а згодом стратили.
У рідному селі Миколи Корпана у 2010 році встановили пам'ятник вояку.
Цьогоріч представники Долинської громади та Тяпчанського старостинського округу поклали до пам’ятника Миколі Корпану квіти та запалили лампадки.
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