104 роки тому у бою під Крутами загинув прикарпатець Микола Корпан

29 січня минає 104 роки від бою під Крутами. Серед його учасників був уродженець Івано-Франківщини Микола Корпан. Про це у коментарі Суспільному розповів директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук.

Микола Корпан народився у селі Тяпче Долинської громади у 1897 році. У 21-річному віці він був учасником Студентського куреня і загинув у битві під Крутами. Миколу Корпана поховали разом із 18 побратимами на Аскольдовій могилі у Києві.

Фото: Pinterest Микола Корпан був гімназистом Другої київської української гімназії

"Мені було важливо показати прикарпатцям, що серед юнаків, які вступили у бій з більшовиками під Крутами, був і прикарпатець. І хочу сказати, що для мене вчинок студентів є героїчним. Їм вдалося затримати ворога, а тим часом українській делегації укласти Берестейський мирний договір. Саме він врятував молоду українську державність", — розповів Ярослав Коретчук.

З його слів, трагедія полягає й у тому, що 27 бійців потрапили у полон, де їх катували, а згодом стратили.

У рідному селі Миколи Корпана у 2010 році встановили пам'ятник вояку.

Цьогоріч представники Долинської громади та Тяпчанського старостинського округу поклали до пам’ятника Миколі Корпану квіти та запалили лампадки.

Фото: Відділ інформаційної політики та зв'язків з громадськістю У селі Тяпче вшанували пам'ять Миколи Корпана

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