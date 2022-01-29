Рівненський футбольний клуб "Верес" програв чеській команді "Карвіна" на зборах у Туреччині. Це був другий контрольний поєдинок рівнян за кордоном. Перший матч на початку тижня закінчився у нічию.

“Карвіна” — єдина команда чеської Fortuna-ліги, яка не перемагала у внутрішньому чемпіонаті у цьому сезоні.

Перший тайм

Як інформує пресслужба "Вереса", перший тайм команда почала у такому складі: Когут — Солдат, Гук, Махнєв, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновський, Г. Пасіч, Кобак (на перегляді), М. Шестаков.

Перша третина тайму пройшла без реальних гольових моментів, натомість було багато боротьби і дрібного фолу. На 15-й хвилині хороший момент був у “Карвіни”: чехи організували швидку контратаку, яку завершили ударом у площину воріт — Богдан Когут забрав м‘яча. А на 37-й хвилині Ігор Гук головою виніс м‘яча з лінії власних воріт після небезпечної атаки суперника.

Перший гол у матчі стався на 38-й хвилині: Віталій Дахновський пробіг пів поля, дочекався підключення Михайла Шестакова і видав точну передачу під удар партнеру. “Верес” — “Карвіна” — 1:0!

Другий тайм

На другий тайм Верес вийшов у такому складі: Ющишин - Солдат, Мірошник, Махнєв, Данилюк, Петько, Полюлях, Є. Пасіч, Гечев, Гайдучик, Сергійчук.

На 47-й хвилині чехи забили у першій же атаці: Сергій Петько програв силову боротьбу на підступах до власного штрафного майданчика і дозволив супернику виконати передачу наліво на дальню стійку, де інший гравець "Карвіни" випередив Ігоря Солдата. 1:1

За дві хвилини “Карвіна” вийшла вперед: Ігор Солдат не наздогнав опонента на фланзі, а Дмитро Махнєв програв позицію нападнику чехів перед власними воротами. 1:2.

На 56-й хвилині гравець чеської команди “парашутиком” метрів з 25-ти закинув м‘яча за комірець Вадиму Ющишину. “Верес” — “Карвіна” - 1:3.

На 63-й хвилині забив уже “Верес”: Михайло Сергійчук заробив пенальті і сам впевнено його реалізував. “Верес” — “Карвіна” — 2:3.

На 65-й хвилині Сергійчук заробив ще один пенальті, цього разу одинадцятиметровий реалізував Сергій Панасенко, який тільки вийшов на заміну. “Верес” — “Карвіна” — 3:3

На 72-й хвилині дали пробити гравцю “Карвіни” з кута штрафного майданчика. “Верес” — “Карвіна” — 3:4.

До завершення гри чехи мали шанси забити іще три голи, проте в одному з моментів нападник відверто пробачив провал в обороні рівнян, ще два постріли блокували підопічні Юрія Вірта. Підсумковий рахунок матчу 4:3 на користь чехів.

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Розклад спарингів у Туреччині:

2 лютого — "Спартак" (Суботіца, Сербія)

3 лютого — "Полісся" (матч Winter Cup)

7 лютого — "Левські" (Софія, Болгарія)

8 лютого — "Металіст" (матч Winter Cup)

10 лютого — "Широкі Брієг" (Боснія і Герцоговина)

12 лютого — "Чорноморець" (матч Winter Cup)

13 лютого — "Санднес Ульф" (Норвегія)

В Україну рівняни планують повернутися 19-го лютого.

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