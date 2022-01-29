Рівненський футбольний клуб "Верес" програв чеській команді "Карвіна" на зборах у Туреччині. Це був другий контрольний поєдинок рівнян за кордоном. Перший матч на початку тижня закінчився у нічию.
“Карвіна” — єдина команда чеської Fortuna-ліги, яка не перемагала у внутрішньому чемпіонаті у цьому сезоні.
Перший тайм
Як інформує пресслужба "Вереса", перший тайм команда почала у такому складі: Когут — Солдат, Гук, Махнєв, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновський, Г. Пасіч, Кобак (на перегляді), М. Шестаков.
Перша третина тайму пройшла без реальних гольових моментів, натомість було багато боротьби і дрібного фолу. На 15-й хвилині хороший момент був у “Карвіни”: чехи організували швидку контратаку, яку завершили ударом у площину воріт — Богдан Когут забрав м‘яча. А на 37-й хвилині Ігор Гук головою виніс м‘яча з лінії власних воріт після небезпечної атаки суперника.
Перший гол у матчі стався на 38-й хвилині: Віталій Дахновський пробіг пів поля, дочекався підключення Михайла Шестакова і видав точну передачу під удар партнеру. “Верес” — “Карвіна” — 1:0!
Другий тайм
На другий тайм Верес вийшов у такому складі: Ющишин - Солдат, Мірошник, Махнєв, Данилюк, Петько, Полюлях, Є. Пасіч, Гечев, Гайдучик, Сергійчук.
На 47-й хвилині чехи забили у першій же атаці: Сергій Петько програв силову боротьбу на підступах до власного штрафного майданчика і дозволив супернику виконати передачу наліво на дальню стійку, де інший гравець "Карвіни" випередив Ігоря Солдата. 1:1
За дві хвилини “Карвіна” вийшла вперед: Ігор Солдат не наздогнав опонента на фланзі, а Дмитро Махнєв програв позицію нападнику чехів перед власними воротами. 1:2.
На 56-й хвилині гравець чеської команди “парашутиком” метрів з 25-ти закинув м‘яча за комірець Вадиму Ющишину. “Верес” — “Карвіна” - 1:3.
На 63-й хвилині забив уже “Верес”: Михайло Сергійчук заробив пенальті і сам впевнено його реалізував. “Верес” — “Карвіна” — 2:3.
На 65-й хвилині Сергійчук заробив ще один пенальті, цього разу одинадцятиметровий реалізував Сергій Панасенко, який тільки вийшов на заміну. “Верес” — “Карвіна” — 3:3
На 72-й хвилині дали пробити гравцю “Карвіни” з кута штрафного майданчика. “Верес” — “Карвіна” — 3:4.
До завершення гри чехи мали шанси забити іще три голи, проте в одному з моментів нападник відверто пробачив провал в обороні рівнян, ще два постріли блокували підопічні Юрія Вірта. Підсумковий рахунок матчу 4:3 на користь чехів.
Читайте також: Зарплати, втрати, новачки й слабкі місця. Інтерв'ю з тренером рівненського "Вереса" Юрієм Віртом
Розклад спарингів у Туреччині:
- 2 лютого — "Спартак" (Суботіца, Сербія)
- 3 лютого — "Полісся" (матч Winter Cup)
- 7 лютого — "Левські" (Софія, Болгарія)
- 8 лютого — "Металіст" (матч Winter Cup)
- 10 лютого — "Широкі Брієг" (Боснія і Герцоговина)
- 12 лютого — "Чорноморець" (матч Winter Cup)
- 13 лютого — "Санднес Ульф" (Норвегія)
- В Україну рівняни планують повернутися 19-го лютого.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram