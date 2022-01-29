Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 30 січня оголосив штормове попередження: у Дніпрі та області очікуються пориви пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Прогнозується, що 30 січня буде хмарно. Удень - мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вдень 0-2 °C тепла, по місту 5-7 °C морозу.

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