За добу на Закарпатті від COVID-19 повністю вакцинували понад тисячу людей

На Закарпатті за 28 січня від COVID-19 повністю вакцинували 1 014 людей. Про це повідомляють на сайт вакцинації.
Першу дозу щеплення отримали за добу 1 165 людей. Додаткове щеплення 28 січня на Закарпатті отримали 13 осіб. 610 — отримали бустерну дозу.
Від початку вакцинальної кампанії в Закарпатській області щеплення зробили 655385 людини.
- першою дозою 352 331 людини;
- другою дозою 297 389 людини;
- додатковою дозою 209 людини;
- бустерною дозою 5 456 людини.
Що відомо:
- Коронавірусний рекорд. За добу в Україні зафіксували понад 37 тисяч COVID-хворих.
- Дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей. МОЗ оновило карантинне зонування.
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.