За добу на Закарпатті від COVID-19 повністю вакцинували понад тисячу людей

На Закарпатті за 28 січня від COVID-19 повністю вакцинували 1 014 людей. Про це повідомляють на сайт вакцинації.

Першу дозу щеплення отримали за добу 1 165 людей. Додаткове щеплення 28 січня на Закарпатті отримали 13 осіб. 610 — отримали бустерну дозу.

Від початку вакцинальної кампанії в Закарпатській області щеплення зробили 655385 людини.

першою дозою 352 331 людини;

другою дозою 297 389 людини;

додатковою дозою 209 людини;

бустерною дозою 5 456 людини.

Що відомо:

Коронавірусний рекорд. За добу в Україні зафіксували понад 37 тисяч COVID-хворих.

Дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей. МОЗ оновило карантинне зонування.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram