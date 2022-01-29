Десятку учасників за підсумками забігів в рамках Рівненської бігової ліги-2021 відзначили кубками та призами. Вони взяли участь у трьох залікових забігах та, за їхніми підсумками, здобули найкращі результати. Нагородження відбулося 29 січня у парку Шевченка.

Рівненська бігова ліга – це серія змагань, які відбуваються упродовж року.

Фото: Суспільне Рівне

У 2021-му році відбулося загалом чотири забіги, три з яких були заліковими, їхні результати й бралися до уваги під час визначення переможців, пояснив організатор і президент Rivne Running Club Сергій Ющишин

"Рівненська бігова ліга-2021 – це проєкт Rivne Running Club, який виграв і був реалізований торік за кошти громадського бюджету. За кожен з трьох залікових забігів учасники отримували певну кількість балів і посідали певне місце. Усе це підсумували і відзначаємо заохочувальними призами учасників і нагороджуємо топ-10 чоловіків і жінок", – зазначив Сергій Ющишин.

У Рівненській біговій лізі торік взяли участь 400 чоловіків та понад 200 жінок.

Фото: Суспільне Рівне Іванна Дячук отримує кубок за перше місце серед жінок

Володаркою першого місця стала Іванна Дячук.

"Я отримала три перемоги у трьох стартах. Це забіг у вишиванках, забіг на Покрову та забіг на Миколая. Я не професійна бігунка, але з червня займаюся з тренером і тому добилася таких результатів. Після того, як захопилася бігом, моє життя не змінилося кардинально, але стало цікавішим, бо познайомилася з багатьма людьми, подорожую, бо беру участь у стартах по всій країні", – розповіла Іванна Дячук.

Серед чоловіків перше місце розділили Дмитро Стецюк і Назар Самолюк.

Фото: Суспільне Рівне Дмитро Стецюк і Назар Самолюк розділили перше місце серед чоловіків

Вони набрали однакову кількість очок за підсумками трьох залікових забігів.

"Ми з однієї команди, я тренер, а Назар – мій вихованець. Ми домовилися, що не будемо сперечатися за місця, а просто брали участь в різних дистанціях. І таким чином, якщо й перемагали, то в обоє мали перші місця", – розповів Дмитро Стецюк.

Фото: Суспільне Рівне Лука Чубай

Восьмирічний Лука Чубай прийшов отримати кубок свого друга, який посів п'яте місце серед десяти найкращих, бо той не зміг.

"Я теж брав участь у забігу На Покрову і пробіг тоді два кілометри, а коли бігали у вишиванках і на Миколая, то я хворів. Моя мама запропонувала мені бігати і мені одразу сподобалося, бо це дає бадьорість і розслабляє. Буду й далі бігати і не хочу хворіти", – зізнався Лука Чубай.

Фото: Суспільне Рівне

Учасниками Рівненської бігової ліги є здебільшого аматори, які працюють у різних сферах, зауважив Сергій Ющишин.

"Це абсолютно різні люди, які просто для задоволення займаються бігом. Наголошу, що ми не організовуємо спортивні змагання, наша мета – оздоровча. І зараз ми думаємо над форматом бігової ліги у 2022 році, можливо, щось змінимо", – пояснив президент Rivne Running Club.

Перший захід, який запланували у рамках Рівненської бігової ліги в 2022 році, Сергій Ющишин назвав благодійний забіг "Усмішка Тимоші". Зібрані у його рамках кошти передадуть на будівництво онкоцентру для дітей.

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