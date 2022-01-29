Затримано підозрюваного у вбивстві охоронця та підпалі магазину на Херсонщині

28 січня у селі Стрілкове на Херсонщині горів магазин. Всередині правоохоронці виявили тіло 64-річного охоронця зі слідами насильницької смерті. Поліцейські з’ясували особу підозрюваного у вбивстві та затримали його.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

У ніч із 27 на 28 січня підозрюваний потрапив до магазину, де в цей час перебував охоронець і наніс йому 10 ножових поранень. В результаті останній загинув. Підозрюваний викрав сумку із грошима, в якій було 20 тисяч гривень та підпалив приміщення магазину.

За словами начальника управління карного розшуку поліції Херсонщини Дениса Каримова, працівники поліції встановили, що близько двох тижнів тому до працівниці магазину приїхав жити з Миколаївської області чоловік, з яким жінка познайомилася в Інтернеті. Однак, за місцем її проживання 39-річний громадянин був відсутній. Оперативники перевірили за інформаційними базами його особисті дані та з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці дізналися, що чоловік вранці виїхав у Генічеськ, після чого сів у рейсовий автобус до Херсона. А згодом вирушив до Одеси. Разом з управлінням карного розшуку поліції Одещини підозрюваний був затриманий.

Наразі підозрюваний перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні трьох тяжких злочинів – умисному вбивстві, розбої та умисному пошкодженні майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати довічне ув’язнення.

Що відомо

У селі Стрілкове на Херсонщині горів магазин. Правоохоронці виявили всередині будівлі тіло чоловіка. Наразі на місці працюють слідчі.

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