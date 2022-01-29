На базі психологічного хабу Поліського національного університету Житомира проводять заняття з психології успіху для учнів шкіл. Про це Суспільному розповіла керівниця психологічного хабу Лариса Журавльова.

За її словами, факультатив організували, щоб познайомити учнів з психологією, як наукою, та навчити застосовувати її на практиці у власному житті.

"Наші викладачі презентували учням психологічну науку: розповідають, що таке психологія, як ця наука може допомогти у житті, як психологію використовують для адаптації та для соціалізації людей", – каже керівниця психологічного хабу.

Суспільне Житомир

Вправи, які учні виконують на заняттях, допомагають їм навчитися знаходити спільну мову з однолітками та зі старшими людьми.

Суспільне Житомир

Крім того, тренери відтворюють певні стресові або конфліктні ситуації і разом з учнями відтреновують навички та вміння, як у таких випадках діяти. Тренерка факультативу "Психологія успіху" Алла Литвинчук каже: у такий спосіб вони допомагають молоді навчитися приймати правильні рішення та знайти своє місце у суспільстві.

"Щоб зняти стрес, говорю сама собі, що вірю в себе, – розповідає одна з учасниць факультативу учениця школи №19 Єлизавета Кондрат. – Затримка дихання теж є одним з методів подолання стресу: затримую дихання і подумки виконую кілька вправ".

Суспільне Житомир Єлизавета Кондрат

Учнів екологічного ліцею №24 на тренінг привела психологиня цього освітнього закладу Леся Павлюк. За її словами, деякі школярі вже стали постійними відвідувачами психологічного факультативу – переважно учні випускних класів, котрі планують вступати на психологічні факультети".

"Мені здається, це кращій спосіб вивчити щось нове. Для мене психологія цікава сама по собі. Тут я дізналася чимало нового і змогла використати ці знання, коли писала есе в школі. Після відвідування цих позашкільних курсів я почала розглядати варіант, щоб вступати у Поліській університет на психологію", – розповідає учениця ліцею №24 Анна Заруднєва.

Суспільне Житомир Анна Заруднєва

До тренінгів зі школярами долучаються не лише викладачі, а й студенти кафедри психології. Богдан Семенюк каже, що проходить тут навчальну практику.

"Ми ділимося досвідом. Учні приходять і розповідають щось своє. Ми це аналізуємо. Вони ставлять нам свої питання, ми їх запитуємо про своє. Найчастіше цікавляться, як будувати стосунки з протилежною статтю", – говорить Богдан.

Суспільне Житомир Богдан Семенюк

Наразі за три місяці роботи факультатив з психології відвідали понад 100 школярів.

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