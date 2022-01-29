У лікарнях Одеси вільні 627 ліжок для хворих на COVID-19

В опорних лікарнях Одеси станом на ранок 29 січня вільні 627 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

За даними мерії, у медзакладах перебувають 414 пацієнтів з COVID-19, з них 230 – у тяжкому стані. Найбільше інфікованих госпіталізували у міську клінічну інфекційну лікарню. Нині там лікуються 145 пацієнтів, 119 – у тяжкому стані, п'ять людей під'єднали до апаратів ШВЛ.

Також у міськраді повідомили про те, що загалом у місті вільним залишається 251 концентратор.

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