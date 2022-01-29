29 січня – 104 річниця з дня бою біля залізничної станції Крути неподалік від Ніжина.

Тоді, повідомляє Інститут національної пам’яті, на залiзничнiй платформi в Крутах перебували до 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни вдесятеро переважали, мали бронепотяг та артилерію.

Українців під Крутами загинуло, за різними оцінками, 70-100 осіб. На сьогоднi вiдомi прiзвища 20 з них. Втрати бiльшовицьких вiйськ сягали 300 воякiв.

фото: Інститут національної пам'яті Бій під Крутами

Щороку цього дня на території Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут» вшановують пам’ять про бійців. Цьогоріч там вчергове зібралися військовослужбовці, представники Інституту національної пам’яті, влади та всі охочі.

фото: Чернігівська ОДА На Чернігівщині вшанували пам’ять Героїв Крут

Вони вшанували пам’ять усіх полеглих за свободу та незалежність України хвилиною мовчання, поклали до монумента квіти, відбулася заупокійна літія.

фото: Чернігівська ОДА На Чернігівщині вшанували пам’ять Героїв Крут

«На цьому місці понад століття тому відбулися трагічні події. Саме тут в нерівній боротьбі поклали свої життя справжні патріоти України. Але сьогодні – не день скорботи. Сьогодні – день пам’яті та день гордості. Так співпало, що саме наприкінці січня 2015 року бійці, у тому числі і нашого батальйону, боронили незалежність під Дебальцевим. Так співпало, що наприкінці січня цього року ворог брязкає зброєю і на північному кордоні. Ми знову маємо бути готові боронити свою державу», – сказав голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус.

фото: Чернігівська ОДА Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус

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