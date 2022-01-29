82-річний лучанин Євген Філіпчук - рекордсмен книги рекордів України. Нагороду отримав за слово «любов». Саме його у студентському листуванні з майбутньою дружиною у понад сотні листів використали більш як сімсот разів, - розповів Суспільному рекордсмен.

Старим любовним листам понад 60 років. Це студентська переписка Євгена Філіпчука з його майбутньою дружиною Ольгою. Чоловік каже: щороку після навчання в інституті на час літніх канікул приїздив до батьків, на танцях і познайомився з Ольгою.

На час розлуки, відколи починалося навчання, закоханні переписувалися. За рік листування обоє написали 102 листи. На 427-ми сторінках рукописного тексту – 781 раз використали слово "любов", - розповідає чоловік.

Суспільне Волинь

У шлюбі народили двох доньок, виховали трьох онуків та четверо правнуків. За студентське листування у сімейних буднях, - каже чоловік, - призабули. Листи знайшла нова власниця дачі, яку продали Філіпчуки. Подзвонила та перепита, що з ними робити. Євген Олександрович любовні листи забрав.

Суспільне Волинь

Три роки тому дружини не стало, тоді, - каже Євген Філіпчук, - почав перечитувати давні листи. "Сів я за листи, почав їх читати десь о четвертій годині дня і вже спати не лягав. На ранок в мене вже було готове рішення: треба, щоб ці листи почитали люди", - говорить чоловік.

Згодом подав заявку в національний проєкт "Книга рекордів України". Художня рада розглянула і дійшла висновку, що цей матеріал заслуговує на те, що дійсно відповідає рекорду України, - каже офіційний представник Національного проєкту "Книга рекордів України" Віталій Іваницький.

Зараз Євген Філіпчук працює над автобіографічним романом «Нехай розкажуть листи». В основі твору, - говорить чоловік, - про найголовніше у його житті – любов.

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