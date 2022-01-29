У Тернополі горів автомобіль

На Вулиці Симоненка в Тернополі горів автомобіль "Geely". Про це Суспільному розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.
За її словами, повідомлення про загоряння автомобіля надійшло о 9:40 ранку. О 9:59 пожежу ліквідував черговий караул 3 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Фото: ДСНС Тернопільщини
Ірина Крупа каже, постраждалих нема. Працівники пожежно-рятувальної служби встановлюють причини загоряння та підраховують збитки.
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