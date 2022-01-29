У суботу, 29 січня, у Львові вшанували пам’ять загиблих 104 роки тому бійців Героїв Крут. Вшанування відбулося на Личаківському кладовищі. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

На полі почесних поховань №67 представники влади та громадськості поклали квіти до могил учасників бою під станцією Крути Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка.

Фото: Львівська облдержадміністрація 104-та річниця бою під Крутами. У Львові вшанували пам'ять загиблих

Також там відбулася поминальна молитва.

Фото: Львівська облдержадміністрація 104-та річниця бою під Крутами. У Львові вшанували пам'ять загиблих

29 січня в Україні відзначають річницю Бою під Крутами — битви, що відбулася у січні 1918 року біля залізничної станції, за 130 кілометрів від Києва. Це 104-та річниця подвигу Героїв Крут. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року.

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