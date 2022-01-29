Командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні стартував 29 січня у сумському Палаці студентського спорту. Триватиме він два дні.

"На змаганнях представлені усі 26 регіонів країни. На старти вийдуть 425 спортсменів і спортсменок", – розповів керівник змагань Олександр Маслюк.

Минулого року перемогу на цих змаганнях святкувала команда Києва. Представниця команди Анжела Балахонова говорить – у цьому році також розраховують бути першими "Стрибки з жердиною, стрибки у висоту і, я так думаю, можливо який спринт, можливо якісь бар’єри", – розповіла Суспільному спортсменка.

"У цьому році ми розраховуємо потрапити у призи", – сказав представник сумської команди Сергій Шерстюк. "У спринті, у естафеті, у метанні – це основні види, де ми можемо щось заробити".

У суботу 29 січня, Олег Свистун з команди Сумщини виборов перше у спортивній ходьбі серед чоловіків на дистанції п’ять тисяч метрів. У жінок на цій дистанції Аліна Ткач фінішувала в кроці від трійки кращих – на четвертій позиції.

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