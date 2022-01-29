Домашнє насильство над дітьми на Миколаївщині. Як себе захистити

Станом на 28 січня у Миколаївській області на обліку в службі у справах дітей перебувають 94 дитини. З них 41 дитина постраждала від фізичного насильства, 46 – від психологічного.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розказала начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації Ірина Пономарьов.

За словами Ірини Пономарьової, від 2021 року майже дві тисячі дітей в області перебувають на обліку як такі, що опинились у складних життєвих обставинах.

"Складні життєві обставини — це, перш за все, негаразди в родині: це або домашнє насильство, або щось відбувається з батьками, наприклад, вони потребують лікування, або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, або безвісти пропали", — розказала Ірина Пономарьова.

За словами психологині Анастасії Чернявської, перед тим як людина почне реагувати та убезпечувати себе від насильства, вона повинна усвідомити, що стосовно неї відбувається дії насильницького характеру. Про це, зі слів психологині, завжди говорить емоційний і фізичний стан людини.

"Ми знаємо, що за законодавством України є чотири види насильства: психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Зазвичай, завжди все починається у стосунках з психологічного насильства – це такі дзвіночки, на які треба звертати увагу, бо саме ваш стан каже про те, чому це вам зараз некомфортно, щось відбувається, але ви себе погано почуваєте, чи постійно відчуваєте провину через щось, чи вас знецінюють у стосунках і це все буде впливати такими дзвіночками на те, що на це треба звертати увагу", – розказала Анастасія Чернявська.

Психологічне насильство, за словами Анастасії Чернявської, в більшості випадків супроводжує всі інші форми насильства.

"Його важче розпізнати, тому що нема наявних ознак, як під час фізичного, але воно дуже сильно впливає на психіку людини і це ж також доведені факти. Аби убезпечити себе від такого типу насильства, треба спочатку відслідкувати та усвідомити факт насильства", – розповіла Анастасія Чернявська.

Перше, що має зробити постраждала від насильства людина незалежно від віку чи статі, зі слів психолог ні, це звернутися до центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Що відомо

У Миколаєві працює Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Адреса центру: вул. Потьомкінська, 95-А (вхід з вул. Інженерна, 13). Телефон: 068-401-95-17.

У 2021 році в 51 територіальній громаді Миколаївщини створили служб у справах дітей. Ці служби почала проводити відповідну роботу з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, саме там, де є загроза життю та здоров’ю дітей.

Упродовж 2021 року, до підрозділів поліції Миколаївської області надійшло 10413 звернень з приводу вчинення домашнього насильства. За результатом їхнього розгляду, поліцейські склали 3124 протоколи за статтею 173-2 КУпАП, це вчинення домашнього насильства за ознакою статті та невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

Слідчі підрозділи регіону відкрили 247 кримінальних проваджень, у тому числі 76 за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. За фактами систематичного вчинення протиправних дій відносно членів родини і також розпочали 15 кримінальних проваджень за фактами невиконання обмежувальних приписів та непроходження програми для кривдників — стаття 390-1 КК України.

До обласної служби у справах дітей за минулий 2021 рік на Миколаївщині надійшло майже 200 заяв, але всі вони не стосувалися домашнього насильства, а більше стосувались більше не виконання батьками батьківських обов’язків, і в тому числі були і ті, що стосувались домашнього насильства.

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