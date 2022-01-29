У понеділок, 31 січня у багатоквартирному будинку на вулиці Івана Франка, 43 в Запоріжжі мають бути поновлені всі комунальні послуги.

Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови Олександрівської районної адміністрації Олександр Нариженко.

Він підкреслив, що роботи на місці трагедії безперервно тривають уже другу добу. Вчора працівники аварійної служби розчищали приміщення від уламків та укріплювали будівлю, щоб запобігати подальшому руйнуванню.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Нариженко

"За ніч зашили всі наскрізні руйнування зі сторони головного фасаду. Зараз ведуться роботи із ліквідації цих всіх отворів уже зі сторони дворового фасаду", — розповів він.

Олександр Нариженко зазначив, що сьогодні розпочалося обстеження технічного стану будівлі. Обіцяє, що найближчим часом з'явиться остаточний висновок щодо можливості відновлення будинку.

"Строки можуть бути названі лише після того, коли експертна організація дасть свій висновок та визначить статус технічного стану та дасть свої рекомендації із відновлення. Поки що ми не знаємо повного об'єму робіт. Але є надія на те що кутовий сектор четвертого під'їзду, можливо туди дозволимо заселення, після того, як проведуть більш детальне обстеження. Можливо мешканці цих квартир наступного тижня зможуть повернутися до своїх помешкань", — розповів він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вул. Франка, 43

Олександр Нариженко також додав, що вчора у третьому та четвертому під'їздах було відновлено тепло-, електропостачання та подачу холодної води. Через пошкодження мережі поки там не вдається поновити газопостачання. Але, каже що в понеділок газ буде подано.

За його словами, для мешканців квартир, які найбільше постраждали, міська влада організувала відселення.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вул. Франка, 43

"Місто надало місця у міському гуртожитку. Вчора уже одна родина туди заселилась, інша родина готується. Всі інші потерпілі зараз в стадії визначення — будуть вони туди переїжджати чи ні", — розказав Олександр Нариженко.

Він також наголосив, що сьогодні на місці події працюють представники Управління соцзахисту. Вони приймають заяви на отримання фінансової допомоги. А співробітники ДСНС супроводжують мешканців постраждалих квартир, щоб вони могли забрати необхідні речі.

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

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