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Одеський аеропорт планує придбати підмітально-прибиральну машину за 8,6 млн грн
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Одеський аеропорт планує придбати підмітально-прибиральну машину за 8,6 млн грн

Ксенія Процепова
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Одеський аеропорт планує придбати підмітально-прибиральну машину за 8,6 млн грн hydromarket

Одеський аеропорт оголосив тендер на закупівлю підмітально-прибиральної машини марки Machine sweeper і вартістю 8 600 000 грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненим тендером, компанії можуть подавати свої заявки на участь до 28 лютого. 5 квітня повинен відбутися аукціон.

Компанія-переможець повинна буде поставити машину до 31 грудня 2022 року.

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