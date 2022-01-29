Одеський аеропорт планує придбати підмітально-прибиральну машину за 8,6 млн грн

Одеський аеропорт оголосив тендер на закупівлю підмітально-прибиральної машини марки Machine sweeper і вартістю 8 600 000 грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненим тендером, компанії можуть подавати свої заявки на участь до 28 лютого. 5 квітня повинен відбутися аукціон.

Компанія-переможець повинна буде поставити машину до 31 грудня 2022 року.

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