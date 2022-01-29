У 2021-му році Закарпаття отримало майже 12 млн туристичного збору

Закарпаття отримало 11,7 млн гривень туристичного збору за 2021-й рік. Про це повідомили на сайті облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Віктора Микити, це удвічі більше у порівнянні з 2020 роком, коли дохід становив 5,6 млн гривень. З такими показниками Закарпаття на 5-у місці серед інших регіонів.

Закарпатська ОДА

Загалом Україна отримала рекордні 244 млн грн туристичного збору, а це на 86,8% перевищує показник 2020 року, — повідомили на сайті ОДА.

Серед лідерів — Київ – 68 млн грн, далі із сумою збору 26,8 млн грн – Одещина. Третє та четверте місце посідають Львівська область з надходженням до бюджету 23 млн грн та Київська — 15,3 млн грн турзбору відповідно.

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