На Хмельниччині за минулу добу 28 січня 2186 людей отримали позитивний тест на виявлення вірусу COVID-19. Одужали від недуги ще 332 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 3 жителі області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 3637 дослідження методом ПЛР, 169 – методом ІФА, 2299 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1186 – Хмельницький район;

601 – Шепетівський район;

399 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 14592 людини: 889 лікується стаціонарно, 13703 – амбулаторно. З них 2192 – діти, 485 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 43,5%. В лікарнях перебувають 889 хворих, 93 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстровано 163016 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1174 – діти, 6507 – медпрацівники. Одужали від хвороби 144946 людей (88,9% від підтверджених випадків), з них 8982 – діти, 5982 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3478 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 29 січня:

Хмельницький район: всього випадків – 96791; з них лікуються – 7958; одужали – 87023; летальних – 1810

Шепетівський район: всього випадків – 31088; з них лікуються – 3506; одужали – 26858; летальних – 724

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 35137; з них лікуються – 3128; одужали – 31065; летальних – 944

Що відомо