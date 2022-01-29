29 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відвідав у лікарнях поранених під час трагедії на "Південмаші" військових. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції.

Він перевірив, чи поранені забезпечені усім необхідним, та зустрівся з лікарями.

Наразі стан найтяжчої пораненої - Жанни Шарової, тяжкий, з позитивною динамікою. 28 січня дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

У важкому стані, але з позитивною динамікою перебуває поранений нацгвардієць Ігор Семенченко.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.

Пораненим під час стрілянини на "Південмаші" військовослужбовцям Нацгвардії мешканці регіону дві доби збирають кров. На базі обласного банку крові 28 січня прийняли 77 донорів, в лікарні Мечникова — 94 і ще 12-тьох — у 16-й міській лікарні. Кров для нацгвардійців здали також вісім мешканців Нікополя, три — Кам’янського та один з Кривого Рогу. Ще 30 дніпрян стали донорами 27 січня

Читайте також

- У Дніпрі прощаються з загиблими під час стрілянини на "Південмаші"

- ДБР прийшло з обшуками у військову частину, де служив підозрюваний у стрілянині на "Південмаші"

- Стрілянина в Дніпрі: суд відправив нацгвардійця Рябчука під варту без права застави

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро